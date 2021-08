'Mais urgente do que nunca', diz Otan sobre solução política no Afeganistão

BRUXELAS - Após o Taleban ter chegado aos arredores de Cabul na manhã deste domingo, 15, a Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) considerou que "é mais urgente do que nunca" uma solução política para o conflito no Afeganistão. Nas últimas semanas, o Taleban conduziu uma ofensiva e tomou a maior parte das capitais de província do país.

De acordo com uma fonte anônima da Otan, a aliança apoia os esforços afegãos para "encontrar uma solução política para o conflito, que agora é mais urgente do que nunca" e manterá sua presença diplomática em Cabul, que ajustará "conforme necessário".

“A Otan está constantemente avaliando os desenvolvimentos no Afeganistão. Estamos ajudando a manter as operações no aeroporto de Cabul, para manter o Afeganistão ligado ao resto do mundo”, destacou a fonte, acrescentando ainda que “a segurança do nosso pessoal é primordial”.

O Taleban chegou hoje aos arredores de Cabul, onde o governo afegão reconheceu que "foram disparados tiros", embora os insurgentes digam que não entrarão à força na capital e estão negociando uma transição de poder.

Ministro do Interior afegão em exercício, Abdul Sattar Mirzakwal garantiu em mensagem transmitida pela televisão que não haverá ataque em Cabul. Segundo ele, a população será protegida pelas forças de segurança. A situação é de pânico na capital, com as autoridades afegãs pedindo a todos os funcionários que deixem seus empregos e voltem para casa. /EFE