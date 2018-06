Malala receberá prêmio internacional por seu ativismo

AMSTERDÃ - A menina paquistanesa Malala Yousafzai, que sobreviveu a um atentado do taleban em outubro de 2012, receberá o Prêmio Internacional da Paz da Infância por seu ativismo e "luta para que as meninas do mundo inteiro tenham acesso à educação", anunciou nesta terça-feira, 27, a Fundação KidsRights.

Malala, 16 anos, vai receber o "International Children's Peace Prize" das mãos da iemenita Tawakkol Karman, Prêmio Nobel da Paz 2011, durante uma cerimônia que ocorrerá em Haia, no dia 6 de setembro.

A fundação descreveu Malala como "uma menina talentosa e corajosa que demonstrou uma dedicação especial aos direitos das crianças". A menina tinha 15 anos quando foi atacada, com outras duas colegas, no caminho da escola para a casa no Paquistão.

Malala sobreviveu ao ataque, recebeu tratamento médico e atualmente estuda na Inglaterra. Convertida no símbolo da resistência contra os talebans, a garota também figura entre os candidatos ao Nobel da Paz deste ano./ AP