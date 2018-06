Malásia divulga detalhes de investigação do voo MH370 Quase três meses após o desaparecimento do MH370, o governo da Malásia divulgou hoje um relatório da investigação com os dados a respeito do trajeto do voo e as pistas que levam às autoridades a crer que a aeronave foi desviada para o sul do Oceano Índico antes de desaparecer dos radares internacionais. As famílias pediam há semanas que os dados da investigação fossem trazidos à público, para que pudessem ser examinados por peritos independentes.