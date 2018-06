Malásia estuda respostas a queda de avião na Ucrânia

"Eu instrui o procurador-geral a estudar esse assunto para garantir que qualquer ação que seja tomada pela Malásia esteja em linha com as leis internacionais", afirmou Najib ao Parlamento, em reunião especial para discutir a queda do voo MH17, com 298 pessoas a bordo.

Especialistas em direito estão divididos se a queda do voo constitui um crime de guerra. Advogados dos 11 países com cidadãos mortos na queda da aeronave também teriam que avaliar onde os supostos criminosos seriam trazidos à justiça. Suspeita-se que o avião tenha sido atingido por um míssil terra-ar quando sobrevoava a região de Donetsk.

A Ucrânia e os EUA acusam os rebeldes apoiados por Moscou de dispararem o míssil, enquanto a Rússia e os separatistas negam a responsabilidade.

Apesar de um número crescente de evidências, Najib continua a adotar uma posição cautelosa. Ele reiterou nesta quarta-feira que a Malásia não irá indicar culpados até que sejam apresentadas evidências concretas.

Entre as questões em aberto, o primeiro-ministro malaio citou que ainda não se sabe se o avião foi atingido por um míssil guiado, as identidades dos criminosos, os motivos, e quem forneceu o armamento. Najib também ressaltou que a Malásia quer saber se o ataque foi planejado ou um acidente. "Tudo isso requer clara e comprovada evidência", afirmou. Fonte: Associated Press.