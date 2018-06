Malásia: Ministro garante que buscas não vão parar

O ministro da Defesa da Malásia, Hishammuddin Hussein, disse a repórteres em Kuala Lumpur neste sábado que os custos de toda a busca são incomparáveis com a necessidade de prover consolo aos familiares. "Só posso falar pela Malásia e a Malásia não vai parar de buscar", disse.

Em uma coletiva de imprensa, ele anunciou que um investigador independente seria apontado e três áreas principais de pesquisa seriam perseguidas. Um time deve estudar a navegabilidade, incluindo manutenção, estrutura e sistemas. Outro examinará operações, incluindo equipamentos de gravação e a meteorologia enquanto outro time deve considerar fatores médicos e humanos.

A equipe de investigação deve incluir oficiais e especialistas da Austrália, o país mais próximo da atual zona de buscas, além de contar com a ajuda de outros países como a China, Estados Unidos, Reino Unido e França.

Segundo Hishammuddin, não há novas imagens de satélite ou dados que possam fornecer mais informações para as equipes de buscas. O foco está totalmente nas buscas no Oceano, disse. Fonte: Associated Press.