Malásia quer encontrar provas de que avião foi abatido

Razak disse que o governo tem relatórios de inteligência "bastante conclusivos" sobre o que aconteceu com o avião transportando 298 pessoas, mas provas devem ser coletadas para que não fiquem dúvidas quanto à derrubada da aeronave, caso o assunto vá à Justiça.

"É por isso que estamos muito, muito ansiosos para voltar ao local do acidente antes do inverno. Precisamos de pelo menos algumas semanas, não apenas para procurar partes de corpos de vítimas, mas também para reunir evidências físicas", comentou Razak. "Uma vez que esse processo seja concluído, vamos olhar para o lado criminal, de quem é responsável por este crime atroz", acrescentou.

O avião da Malaysia Airlines caiu no dia 17 de julho, matando todos a bordo, quando fazia a rota Amsterdam - Kuala Lumpur, passando pelo espaço aéreo da Ucrânia, sobre uma área controlada por separatistas pró-Rússia. Pesquisas no local do acidente foram interrompidas em 6 de agosto, devido a ameaças decorrentes do conflito na região.

Os rebeldes pró-Rússia na Ucrânia negaram publicamente a responsabilidade pela queda do avião, mas um dos separatistas disse à Associated Press que eles estavam envolvidos. Fonte: Associated Press