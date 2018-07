Malawi confirma morte do presidente Bingu wa Mutharika

Em comunicado, o secretário-chefe do Malawi, Bright Msaka, disse que Mutharika faleceu na quinta-feira, aos 78 anos. "Sua Excelência o Presidente Mutharika, que sofreu uma parada cardíaca em sua residência oficial, em Lilongwe, por volta das 11h15 (horário local) de 5 de abril de 2012, teve a morte confirmada no mesmo dia, na chegada ao Hospital Militar de Pretoria, na África do Sul", disse Msaka.

O vice-presidente do Malawi, Joyce Banda, assumiu o cargo neste sábado em uma coletiva de imprensa com a presença de ministros do gabinete, na qual pediu 10 dias de luto no país. De acordo com a constituição, Banda concluirá o mandato de Mutharika, que acaba no início de 2014. As informações são da Associated Press.