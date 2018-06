Malaysia Airlines: cancelamentos estão em nível normal

A companhia aérea ofereceu reembolso total para os passageiros que já tinham bilhetes para voos programados até o final do ano após a queda do MH17 na Ucrânia na quinta-feira passada, que causou a morte de todos as 298 pessoas a bordo.

Os passageiros que adquiriram bilhetes da companhia têm até quinta-feira para decidir se eles desejam cancelar os seus bilhetes e ter o valor restituído.

Em resposta à reportagem do Wall Street Journal, a Malaysia Airlines declarou que "não tem notado qualquer aumento anormal dos cancelamentos, nem identificou um aumento perceptível dos pedidos de reembolso".

O cancelamento de voos da Malaysia Airlines tem sido muito frequente nas últimas semanas. Ontem, a companhia deixou de fazer 16 dos 164 voos programados para sair de Kuala Lumpur, de acordo com o site do aeroporto da cidade.

A empresa relatou que os cancelamento são "bastante normais" durante o Ramadã, mês sagrado para os muçulmanos. Fonte: Dow Jones Newswires.