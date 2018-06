Malaysia Airlines confirma perda de contato com o voo MH17

KUALA LAMPUR -A Malaysia Airlines informou por meio do Twitter nesta quinta-feira que perdeu contato com o voo MH17, que partiu de Amsterdã e caiu no leste da Ucrânia . A empresa disse que a última posição conhecida do avião era sobre o espaço aéreo ucraniano.

Segundo a Malaysia Airlines, o último contato foi feito com autoridades de controle de voo a 50 km da fronteira entre a Rússia e a Ucrânia.

O premiê da Malásia Najib Razak lamentou o acidente e prometeu investigá-lo.

É o segundo acidente envolvendo a Malaysia Airlines este ano. Em março, o voo MH370, que ia de Kuala Lampur para Pequim, desapareceu no Oceano Índico sem deixar rastros