Mali nomeia novo primeiro-ministro, diz TV estatal

BAMAKO, MALI - Um novo primeiro-ministro foi nomeado para o governo interino do Mali, segundo informou nesta terça-feira, 17, a TV estatal do país. Cheick Modibo Diarra ocupará o cargo, disse a emissora.

O anúncio foi feito depois de soldados malineses prenderem um ex-premiê e o líder de um dos principais partidos políticos do país. As prisões alimentaram dúvidas em relação a quem está no controle do Mali, que no mês passado testemunhou a queda de seu presidente democraticamente eleito em um golpe de Estado orquestrado pelos militares.

Na semana passada, os golpistas entregaram o poder a um líder civil interino, mas ainda é incerto o papel que os militares exercerão no futuro governo de transição.

