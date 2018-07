Mali: rebeldes proclamam independência do norte do país O Movimento Nacional de Liberação de Azawad (MNLA), importante facção dos rebeldes tuaregues de Mali, proclamou hoje "a independência de Azawad", ao norte do país, em declaração na internet e por meio de um porta-voz no canal de televisão France 24. "Proclamamos solenemente a independência de Azawad a partir de hoje", declarou Mossa Ag Attaher, ao indicar que os rebeldes irão respeitar "as fronteiras con os Estados limítrofes".