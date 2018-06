Maliki rejeita pedidos para formar governo de unidade O primeiro-ministro do Iraque, Nouri al-Maliki, recusou-se nesta quarta-feira a se render aos apelos internacionais para formar um governo de base mais ampla com o objetivo de conter a insurgência sunita no país. Em declarações transmitidas pela televisão, Maliki disse que os pedidos para formar o que ele descreveu como "um governo nacional de emergência" representariam um "golpe contra a Constituição e o processo político".