Maliki se comprometeu a formar novo governo, diz Kerry

No entanto, Kerry disse que os EUA estão observando de perto para ter certeza de que qualquer novo processo político no Iraque não repita os erros do passado, quando excluíram as minorias do governo.

O secretário norte-americano também fez um alerta às nações vizinhas do Oriente Médio - em especial o Irã - para não agravarem a tensão sectária no Iraque, em uma referência aos ataques aéreos da Síria e os drones de vigilância que Teerã enviou ao território iraquiano.

"O Iraque precisa de tomar medidas para garantir que os seus militares consigam defender o país da violenta insurgência sunita, sem depender de forças externas", disse Kerry. Fonte: Dow Jones Newswires e Associated Press.