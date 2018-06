Malineses voltam a sair nas ruas em cidades recuperadas por tropas francesas

Malineses comemoram por poderem voltar a sair nas ruas em cidades recuperadas pelos Exércitos da França e do Mali. Festas e música chegaram a ser proibidas pelos rebeldes em algumas cidades.

Em Gao, onde militantes do Movimento pela Unidade e Jihad na África Ocidental (Mujao) tomavam conta da cidade desde março de 2012, as mulheres que saíssem sem véu e os homens pegos fumando eram chicoteadas em praça pública. Agora, essas cenas já podem ser vistas na cidade.

Durante o fim de semana, os militares franceses também retomaram a cidade de Timbuctu, acabando com o domínio de 10 meses dos rebeldes sobre a região. Nesta quarta-feira, as tropas retomaram o controle do aeroporto de Kidal, última cidade no norte do Mali que ainda está sob poder dos rebeldes islamitas.