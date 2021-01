Em aparente ataque, site do governo americano diz que mandato de Trump termina hoje

O site do Departamento de Estado dos Estados Unidos registrou por um momento na tarde desta segunda-feira, 11, nas biografias do presidente Donald Trump e de seu vice, Mike Pence, a informação de que os mandatos deles "terminam em 11-01-2021". Em meio à pressão do Partido Democrata pelo impeachment de Trump, os textos foram alvo de questionamentos na imprensa internacional. O secretário de Estado, Mike Pompeo, conduzirá uma investigação sobre o caso, informou o site Buzzfeed News.

A biografia de Trump afirmava que o mandato do presidente "terminou em 2021-01-11 19:49:0", enquanto a do vice-presidente informava que o termo teria sido encerrado em "2021-01-11 19: 44: 22". Ambas as páginas já foram removidas.

De acordo com o Buzzfeed, diplomatas que não quiseram se identificar levantaram a hipótese de que um funcionário descontente do departamento teria feito a alteração nas biografias.

O jornal britânico The Independent diz que questionou o Departamento de Estado sobre o assunto, até agora aparentemente sem ter recebido resposta. A Casa Branca, por sua vez, recomendou que o diário do Reino Unido procurasse o próprio Departamento de Estado para comentário sobre essa informação no site.