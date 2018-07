Mandato prevê proteção civil Em março, o Conselho de Segurança da ONU aprovou a resolução 1.973, que autorizou a intervenção militar na Líbia com "todos os meios necessários" para proteger os civis dos ataques das forças leais ao ex-ditador Muamar Kadafi. A medida foi aprovada por dez votos a favor e cinco abstenções - Alemanha, Brasil, China, Índia e Rússia, os principais críticos da medida. França, Grã-Bretanha e EUA iniciaram as operações aéreas e, posteriormente, a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) assumiu o comando da missão. Alguns governos afirmam que a Otan violou a resolução ao atacar tropas kadafistas, para facilitar o avanço dos opositores, e ao enviar armamentos para os combatentes do CNT.