Mandela continua no hospital, mas está animado

O presidente Jacob Zuma juntou-se à mulher de Mandela, Graça Machel, e a outros membros da família para desejar Feliz Natal ao líder, que está internado num hospital em Pretória, a capital executiva do país.

Mandela, líder do movimento antiapartheid, foi diagnosticado com uma infecção pulmonar e também passou por uma cirurgia para a remoção de cálculos biliares. Autoridades dizem que sua saúde está melhorando, mas lembram que os médicos tomam cuidados especiais com o paciente, em razão de sua idade. As informações são da Associated Press.