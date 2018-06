Mandela é submetido a nova bateria de exames Nelson Mandela, o ex-presidente sul-africano e histórico líder antiapartheid, de 94 anos, foi submetido a mais exames no hospital militar de Pretória ontem. Um comunicado do gabinete do presidente Jacob Zuma, que visitou Mandela no domingo, não deu outros detalhes além de dizer que "o presidente Mandela teve uma boa noite". Ele também agradeceu ao público pelas mensagens de apoio.