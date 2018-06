Mandela entra no 12º dia de internação

Mandela, de 94 anos, foi internado em um hospital de Pretória em 8 de dezembro por causa de uma infecção pulmonar. No fim de semana, médicos removeram cálculos biliares enquanto davam continuidade ao tratamento para a infecção.

Ontem, o presidente da África do Sul, Jacob Zuma, informou por meio de nota que Mandela precisa de "cuidados extraordinários" por causa da idade avançada e deve passar mais alguns dias recuperando-se no hospital. As informações são da Associated Press.