Mandela está de bom humor e parece melhor

Segundo o presidente sul-africano, Mandela, feliz com sua visita, gritou seu nome no dialeto do clã, Nxamalala, assim que ele entrou no quarto. "Nós o encontramos com bom humor", disse.

Mandela, que se tornou o primeiro presidente negro da história da África do Sul, em 1994, vive hoje em Qunu, um pequeno vilarejo na província do Cabo Oriental. Mandela passou 27 anos preso por lutar contra o regime de apartheid, de segregação entre brancos e negros. Na época em que esteve na prisão, nos anos 80, ele contraiu tuberculose e sua saúde tem se mostrado mais frágil nos últimos anos. As informações são da Dow Jones, com agências internacionais.