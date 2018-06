Mandela está de bom humor e se recupera bem, diz presidente

O presidente da África do Sul, Jacob Zuma, disse nesta terça-feira que o ex-líder Nelson Mandela está com bom humor e se recuperando bem em um hospital em Pretória.

Mandela, de 94 anos, foi hospitalizado há duas semanas com uma infecção no pulmão e um cálculo biliar.

"Nós o encontramos com bom humor", disse Zuma, em nota oficial. "Ele berrou o meu nome no dialeto do meu clã, Nxamalala, quando entrei no quarto. Ele estava feliz de receber visitas neste dia especial, e estava com um aspecto muito melhor."

Mandela vive em Qunu, um pequeno vilarejo na província do Cabo Oriental.

Ele passou 27 na cadeia na luta contra o regime do apartheid, de segregação racial. Em 1994, tornou-se o primeiro presidente negro da história da África do Sul.

O estado de saúde de Mandela inspira cuidados há anos. Quando ficou preso na prisão na ilha de Robben, nos anos 1980, ele contraiu tuberculose.

