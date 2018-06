Mandela está se 'recuperando', diz presidente da África do Sul

BLOEMFONTEIN, ÁFRICA DO SUL - O ex-presidente da África do Sul e prêmio Nobel da Paz Nelson Mandela está se "recuperando" num hospital, onde está internado há seis dias, afirmou nesta quinta-feira, 13, o atual presidente do país, Jacob Juma.

"Madiba está se recuperando de uma infecção pulmonar num hospital de Pretória", declarou Zuma, referindo-se a Mandela por seu nome de clã. "Desejamos a ele uma recuperação rápida e, assim, assegurar a ele mais uma vez o amor e o apoio de várias pessoas em nosso país e no exterior."

Zuma estava na cidade de Bloemfontein, também conhecida como Mangaung, para inaugurar uma estátua de Mandela. A cidade será palco, na semana que vem da convenção do partido Congresso Nacional Africano, ao qual Zuma e Mandela são filiados.

As informações são da AP