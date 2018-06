Mandela 'parece bem', afirma neto do líder Um neto de Nelson Mandela, herói da luta antiapartheid, disse ontem que seu avô "parece bem" após visitá-lo no hospital. Aos 94 anos, "Madiba", como é carinhosamente chamado, foi novamente internado na semana passada com problemas respiratórios. "Ele nos deu a esperança de que vai se recuperar logo", disse o neto.