Mandela permanece hospitalizado pelo 10º dia seguido

JOHANESBURGO - O ex-presidente da África do Sul e prêmio Nobel da Paz, Nelson Mandela, permanece hospitalizado pelo décimo dia enquanto se recupera de uma cirurgia bem-sucedida realizada no sábado para a retirada de pedras nos rins, informaram autoridades governamentais. Mandela, de 94 anos, está no hospital desde 8 de dezembro, quando foi internado por causa de uma infecção pulmonar.

Em razão da internação, Mandela não pôde presenciar o retorno de seu neto após uma cerimônia de iniciação. Bambatha Mandela, de 23 anos, esteve na selva por vários dias para a realização da cerimônia ukwaluka da tribo Xhosa. O jovem ficou afastado para aprender sobre a cultura de seu povo e foi submetido a uma circuncisão conduzida por um cirurgião tradicional.

Integrantes da família esperavam que Nelson Mandela estivesse em casa para a cerimônia, mas as autoridades governamentais disseram que o líder sul-africano permaneceu sob cuidados médicos em um hospital da capital do país, Pretoria.

Mandela, que ficou preso por 27 anos, sempre lamentou o fato de que não ter sido capaz de permanecer em contato com sua família.

As informações são da AP