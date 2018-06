Mandela recebe alta após uma semana de internação O ex-presidente da África do Sul Nelson Mandela recebeu alta do hospital neste sábado, após ser internado, há pouco mais de uma semana, para tratar de uma pneumonia, informou a presidência do país. Uma nota divulgada pelo gabinete do presidente Jacob Zuma afirmou que Mandela foi liberado do hospital neste sábado, "após uma melhora gradual e sustentável de suas condições gerais de saúde", e agora receberá cuidados em casa. No comunicado, Zuma agradeceu à equipe médica e aos funcionários do hospital que cuidaram do ex-presidente.