Mandela respira sem dificuldade após água nos pulmões ser drenada

O ex-presidente sul-africano Nelson Mandela (foto) respira sem dificuldades após ser tratado no hospital de uma recaída de pneumonia, informou ontem a presidência em um comunicado. "Os médicos informaram que, por causa de uma infecção pulmonar, o ex-presidente Mandela tinha desenvolvido um derrame pleural que foi drenado", explicou o porta-voz presidencial, Mac Maharaj. "Agora ele é capaz de respirar sem dificuldades", acrescentou sobre o estado do líder antiapartheid. No comunicado, pela primeira vez é mencionado um quadro de pneumonia. Maharaj também informou que Mandela, de 94 anos, está "consciente, animado e fazendo progressos constantes". Esta é a terceira internação de "Madiba", como ele é carinhosamente chamado, nos últimos quatro meses.