Mandela se recupera bem, diz presidente Hospitalizado há mais de duas semanas, o ex-presidente da África do Sul e líder contra o apartheid, Nelson Mandela, tem aparência "muito melhor", disse o presidente Jacob Zuma, ontem. Em visita a Mandela em razão do Natal, Zuma informou em um comunicado que os médicos estão satisfeitos com o progresso que o antigo líder está fazendo. Aos 94 anos, o vencedor do prêmio Nobel da Paz deu entrada em um hospital de Pretória para exames de rotina após cirurgia para remoção de cálculo biliar.