Mandela segue internado após remoção de cálculo biliar

Mandela, de 94 anos, foi internado em um hospital de Pretória em 8 de dezembro por causa de uma infecção pulmonar. No sábado, médicos removeram os cálculos enquanto davam continuidade ao tratamento para a infecção.

Mac Maharaj, porta-voz do governo sul-africano que tem divulgado informações sobre o estado de saúde de Mandela, não respondeu a pedidos para fornecer novos detalhes sobre a situação do ex-presidente. As informações são da Associated Press.