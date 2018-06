Mandela tira pedras da vesícula, mas passa bem O ex-presidente da África do Sul Nelson Mandela, de 94 anos, passou por uma cirurgia para retirada de pedras na vesícula. O procedimento foi feito por meio de endoscopia e foi bem sucedido, segundo informou o governo da África do Sul. Mandela está se recuperando, de acordo com o comunicado. O ex-presidente sul-africano está internado há uma semana por causa de uma infecção pulmonar.