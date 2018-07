Manifestação atrai mais de 10 mil na capital do Bahrein

A monarquia sunita que governa o Bahrein permitiu a realização da manifestação, numa tentativa de aliviar as tensões e abrir o diálogo com grupos xiitas. Para as forças opositoras, o ato é uma chance de expressar suas exigências e mostrar determinação, após ter enfrentado a violenta repressão do governo, que tem o apoio do Ocidente, e implementou um estado de emergência, levantado no início do mês.

"Com nosso sangue e nossa alma, nos sacrificamos pelo Bahrein", gritava a multidão, que também bradou "somos os vencedores", quando as forças de segurança se mantiveram afastadas na área de maioria xiita no noroeste da capital, Manama. Helicópteros da polícia sobrevoavam o local, mas nenhum confronto foi registrado. Pelo menos 31 pessoas morreram durante as manifestações desde fevereiro. Durante o ato deste sábado, os manifestantes fizeram um minuto de silêncio em memória das vítimas. As informações são da Associated Press.