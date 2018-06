Manifestação contra aborto junta milhares na Espanha

MADRI - Dezenas de milhares de pessoas se reuniram em Madri para protestar contra a decisão do governo de suspender os planos que visavam restringir a disponibilidade do aborto. A marcha foi liderada sob o lema "cada vida importa". Cerca de 500 ônibus levaram pessoas de todo o país à cidade.

O primeiro-ministro da Espanha, Mariano Rajoy, abandonou em setembro uma promessa de seu Partido Popular que visava limitar o aborto apenas a casos de graves riscos para a saúde ou de estupro. O político alegou que não houve consenso para a mudança.

A proposta trouxera grande oposição na Espanha, onde o aborto é permitido sem restrições nas primeiras 14 semanas de gravidez.

Os manifestantes pediam que os apoiadores da causa não votem no Partido Popular nas eleições do próximo ano, se o governo não mudar a lei atual. Fonte: Associated Press.