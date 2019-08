Manifestação em Hong Kong neste sábado é marcada por confrontos com a polícia

O protesto ocorrido neste sábado, 24, em Hong Kong, foi marcado por confrontos entre manifestantes, que construíram uma barricada em uma rua, e policiais. A tensão ressurgiu após vários dias de aparente calma na ex colônia britânica, que vive sua maior crise política após seu retorno à China em 1997.

Neste sábado, milhares de manifestantes, muitos usando máscaras de gás e capacetes, foram bloqueados pela tropa de choque perto de uma delegacia. Foi quando os manifestantes ergueram uma barricada e gritaram palavras de ordem contra a polícia, a acusando de violência.

Pelo menos uma pessoa foi presa quando as forças de segurança intervieram com cacetetes, bombas de gás lacrimogêneo e balas de borracha. A população reagiu e jogou garrafas e pedras contra os policiais. Coqueteleis molotov e tijolos também foram usados pelos manifestantes durante o confronto. A situação era particularmente tensa no bairro popular de Kwun Tong, uma área industrial a leste do continente de Hong Kong.

Hong Kong tem sido palco de uma escalada de violência nas últimas semanas, embora as duas últimas manifestações tenham sido relativamente tranquilas. A ex-guerra britânica é a cena desde junho de manifestações contra um projeto de lei que visa autorizar extradições para a China continental, onde a justiça está sob a influência do Partido Comunista.

O movimento também reivindica mais democracia, em uma cidade onde os jovens enfrentam o aumento do custo de vida e dificuldades em encontrar emprego. / AFP