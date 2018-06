Manifestação na Ucrânia reúne 50 mil

O ex-ministro do Interior da Ucrânia foi internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) neste sábado depois de ser espancando em novos confrontos que eclodiram entre manifestantes favoráveis a adesão do país à União Europeia e policiais armados.

Na sexta-feira, dezenas de manifestantes nacionalistas protestaram fora de um tribunal de Kiev, que condenou três homens a seis anos de prisão por supostamente explodir uma estátua do fundador soviético Lenin em 2011. A televisão ucraniana mostrou vários manifestantes sendo transportados.

A televisão estatal russa disse que as tropas responderam após serem atingidas por pedras atiradas por manifestantes que tentavam bloquear a passagens das viaturas com os três condenados. Sites de notícias ucranianos da oposição publicaram fotos e vídeos do ex-ministro com a cabeça enfaixada e uma grande mancha de sangue sobre o olho direito.

A esposa do ex-ministro disse que ele sofreu ferimentos na cabeça após ser atacado por policiais enquanto tentava conter a violência. "Ele foi colocado em cuidados intensivos e ficara sob observação", disse.

Autoridades de Direitos Humanos da Ucrânia disseram que ao menos onze pessoas foram hospitalizadas após os confrontos. Segundo Ministério do Interior, cerca de 20 policiais ficaram feridos. (Lucas Hirata, com informações da Dow Jones Newswires e Associated Press - lucas.hirata@estadao.com)