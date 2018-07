Manifestação reúne 500 muçulmanos no Cairo Centenas de muçulmanos salafistas realizaram uma manifestação na capital do Egito, exigindo maior representatividade das leis islâmicas, ou Sharia, na nova constituição do país. O protesto na Praça Tahrir, que reuniu mais de 500 pessoas, poderia ter sido maior, se o principal grupo salafista não tivesse adiado sua manifestação, disse um jornalista da Associated France Press.