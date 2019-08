Manifestações colocam Hong Kong em 'situação muito perigosa', diz chefe do Executivo

HONG KONG - A chefe do Executivo de Hong Kong, Carrie Lam, acusou nesta segunda-feira, 5, os manifestantes de colocarem o centro financeiro asiático em uma "situação muito perigosa". "Tão grandes as ações em nome de certas demandas... Estão perturbando seriamente a lei e a ordem de Hong Kong, empurrando nossa cidade à beira de uma situação muito perigosa", disse.

Manifestantes pró-democracia voltaram às ruas de Hong Kong neste domingo, em uma nova jornada para pressionar as autoridades, um dia após os confrontos com a polícia em um bairro turístico da ex-colônia britânica. Em um dos locais, a polícia dispersou a multidão com gás lacrimogêneo.

Foi o oitavo fim de semana de grandes manifestações - que muitas vezes terminam em confrontos entre pequenos grupos radicais e a polícia - na megalópole do sul da China, que enfrenta sua crise política mais grave desde a retrocessão pelo Reino Unido em 1997.

Uma greve geral com o objetivo de parar a cidade foi planejada para esta segunda.

A cidade controlada pelos chineses tem sido abalada por meses de protestos que começaram contra uma proposta de projeto de lei para permitir que as pessoas sejam extraditadas para serem julgadas na China continental. As manifestações acabaram se transformando em apelos por mais democracia.

Lam acusou os manifstantes que foram às ruas de tentarem "destruir" a cidade. "Eu diria que os manifestantes estão tratando de derrubar Hong Kong, de destruir por completo a vida de mais de sete milhões de pessoas", disse a chefe do Executivo, reforçando que "o governo será enérgico em manter a lei da ordem para restaurar a confiança".

Mais de 100 voos foram cancelados no Aeroporto Internacional de Hong Kong por conta dos protestos. As autoridades aeroportuárias alertaram para potenciais interrupções adicionais. / AFP e Reuters