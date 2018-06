Manifestações contra atentado se espalham pela França e pela Europa

PARIS - Mobilizações tomaram praças públicas de cidades como Paris, Lille, Lyon e Marselha, na França, e de capitais europeias como Bruxelas na noite desta quarta-feira, em solidariedade aos mortos no atentado à redação de Charlie Hebdo e em defesa da liberdade de expressão e de imprensa.

A maior manifestação ocorre neste momento na Praça da República em Paris, onde parte das cerca de 15 mil pessoas presentes levam cartazes com a frase "Je suis Charlie" – "Eu sou Charlie", em referência à publicação atacada. No interior do país, pelo menos 45 protestos foram registrados até às 19h15 (16h15 de Brasília).