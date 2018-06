Manifestações de apoio à Pussy Riot ao redor do mundo Manifestantes em mais de 30 cidades ao redor do mundo estão demonstrando seu apoio para a banda punk feminista Pussy Riot. As três integrantes do grupo estão presas há mais de cinco meses, desde que foram detidas após uma performance em que denunciaram o presidente Vladimir Putin na principal catedral ortodoxa de Moscou. Nesta sexta-feira deve sair o veredicto do caso.