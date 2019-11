Manifestações em Hong Kong: policial é ferido com flecha durante confronto

Um policial de Hong Kong foi ferido na panturrilha neste domingo, 17, por uma flecha disparada por um manifestante durante confrontos na Universidade Politécnica de Hong Kong. Na semana passada já havia relatos do lançamento de flechas contra as forças de segurança, mas esse é o primeiro registro de incidentes do tipo. A polícia de Hong Kong divulgou fotos mostrando o ferimento do oficial.

Também foi registrado o uso de canhões de água e combas de gás lacrimogêneo, enquanto a população arremessava coqueteis molotov contra as forças policiais.

Esse foi um dos finais de semana mais violentos desde o início dos protestos em Hong Kong, em meados de junho. Inicialmente, os manifestantes pediam a suspensão de um decreto que autoriza a extradição para a China continental, controlada pelo partido comunista. Mesmo após o governo de Hong Kong recuar em relação ao decreto, as manifestações continuaram, dessa vez com uma pauta mais ampla pela liberdade e democracia no território./Reuters, AFP e AP