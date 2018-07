Manifestações na Grécia atraem mais de 50 mil pessoas

A polícia está em alerta por causa de possíveis casos de violência, já que a maioria dos protestos nos últimos três anos acabou em distúrbios sociais. Voos de e para a Grécia foram interrompidos por três horas no começo do dia e a greve também fechou escolas, suspendeu serviços de trem e ferry boat e deixou Atenas sem transporte público e com os hospitais operados apenas por equipes de emergência.

As manifestações deverão ser feitas até amanhã, quando os parlamentares votarem sobre um pacote de cortes de gastos e aumentos de impostos de 13,5 bilhões de euros (US$ 17,3 bilhões) para os próximos dois anos. O resultado da votação é incerto em razão de divergências dentro da coalizão de governo e de uma relutância entre parlamentares de centro-esquerda para aprovar mais medidas de austeridade. As informações são da Associated Press.