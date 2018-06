Manifestações na Ucrânia deixam 3 mortos, dizem médicos Um deputado da oposição ucraniana e o coordenador do grupo de médicos que auxilia os opositores do governo disseram que três manifestantes morreram nos confrontos com a polícia do lado de fora do prédio do Parlamento no centro de Kiev. Oleh Musiy, médico que apoia os manifestantes, disse à Associated Press que três ativistas morreram. O deputado Lesya Orobets fez a mesma afirmação no Twitter.