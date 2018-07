'Manifestações não devem ser superestimadas'

Como o sr. avalia a decisão da França de fechar embaixadas e escolas em 20 países muçulmanos na sexta-feira?

Creio que há nessa decisão um jogo perigoso, o de exagerar manifestações que foram pequenas e limitadas na maior parte do mundo.

A morte do embaixador dos EUA na Líbia não justifica essa preocupação?

É claro que as mortes em Benghazi foram dramáticas, ainda mais no que diz respeito à morte do embaixador Chris Stevens. Mas os protestos foram limitados. Em todos os países em que foram realizados, nenhuma manifestação passou de 3 mil pessoas, como no Cairo. Os radicais que estão se manifestando são minorias que não representam o conjunto da sociedade. A maioria está chocada, é claro, mas preserva o sangue frio.

Por que essa maioria não se envolve nas manifestações anti-Ocidente?

Porque eles compreendem que o filme Inocência dos Muçulmanos, e agora as charges na França, são uma armadilha na qual não querem cair. Repito: os envolvidos nos protestos são pessoas radicais. No caso da Líbia armada pós-revolução, o protesto de uma minoria trouxe consequências dramáticas. Ninguém está feliz com essa história de filme e de caricaturas, mas a ira anti-Ocidente está longe de ser generalizada.

O filme e as charges do 'Charlie Hebdo' têm naturezas muito distintas. O sr. acha que os islâmicos percebem essas nuances?

Você tem razão, não estamos no mesmo debate. O filme nos EUA foi feito por fundamentalistas cristãos coptas e se enquadra na lógica da guerra de religiões. Na França, as charges do tabloide Charlie Hebdo são desenhos insultantes. O tabloide considera que faz parte da laicidade ativista na França, partindo do princípio de que não existem tabus, nem mesmo na religião. Eles têm direito de fazer o que fizeram, porque a lei os protege. Mas não é certo que nesse contexto delicado a mensagem seja compreendida no mundo muçulmano.