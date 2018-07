Manifestante de missa papal segue preso A Comissão Cubana de Direitos Humanos e Reconciliação Nacional (CCDHRN) informou que continua preso o dissidente cubano Andrés Carrión Álvarez, que, segundo os opositores do governo castrista, foi detido pela polícia política por ter gritado contra o regime da ilha diante do altar em que o papa Bento XVI rezaria sua primeira missa no país, no dia 26, em Santiago de Cuba.