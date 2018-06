Manifestante é detido em missa do Papa, em Cuba

Uma manifestação na missa celebrada pelo Papa Bento XVI nesta segunda-feira, 27, em Santiago de Cuba, causou confusão. Um homem foi detido após gritar "abaixo o comunismo, abaixo a ditadura", próximo ao altar onde estava o Papa.

O solitário manifestante, com identidade e paradeiro ainda desconhecidos, foi contido por policiais em poucos minutos e apanhou de pessoas vestidas como civis que assistiam à cerimônia, que continuou normalmente.

O porta-voz do Vaticano, Federico Lombardi, afirmou que de um lado estão "os fiéis que querem estar com o Papa e têm o direito de fazê-lo sem complicações" e do outro está "o direito de manifestar suas opiniões".

Assista ao vídeo: