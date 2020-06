Manifestante é ferido a tiros em protesto contra estátua nos EUA

LOS ANGELES - Um homem foi baleado e ficou gravemente ferido durante uma manifestação em Albuquerque, no Novo México, nesta segunda-feira, 15. Os manifestantes tentavam derrubar uma estátua, quando o homem foi atingido por disparos. A polícia está investigando o possível envolvimento de milícias armadas no incidente.

Os manifestantes exigiam a retirada de uma estátua do conquistador espanhol Juan de Oñate, o primeiro governador do Novo México no período colonial, de acordo com a imprensa local. No entanto, quando eles tentavam derrubar o monumento, integrantes de uma milícia extrema-direita chegaram ao local e um confronto teve início, segundo o jornal Albuquerque Journal.

Leia Também Batalha sobre estátuas de confederados nos EUA reflete o duelo na sociedade americana

"Os indivíduos com armas pesadas que se apresentaram à manifestação, autodenominados 'guarda civil', estavam no local por apenas uma razão: ameaçar os manifestantes", escreveu no Twitter a governadora do Novo México, Michelle Lujan Grisham.

My statement on the “militia” and violence in Albuquerque tonight: pic.twitter.com/BZISvyau3k — Michelle Lujan Grisham (@GovMLG) June 16, 2020

De acordo com a polícia, a vítima está em condição crítica, mas estável. Durante a onda de manifestações contra o racismo e a violência policial nos Estados Unidos pela morte de George Floyd por um policial branco, várias estátuas e monumentos relacionados com o colonialismo e a escravidão foram derrubados ou depredados pelo mundo./ AFP