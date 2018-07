Manifestante é morta no Iêmen; tanques deixam Taiz Forças leais ao presidente demissionário Ali Abdullah Saleh mataram na segunda-feira uma mulher que participava de uma passeata em Taiz, segunda maior cidade do país, disseram testemunhas e ativistas. O incidente ocorreu no mesmo dia em que tanques deixaram a cidade, cumprindo os termos de um cessar-fogo.