Manifestante é morto na Cisjordânia Soldados israelenses mataram ontem em Hebron, no sul da Cisjordânia, um palestino de 22 anos que participava de uma manifestação contra a operação militar de Israel na Faixa de Gaza. O palestino foi identificado pelos médicos como Hamdi al-Salah, mas as autoridades não esclareceram as circunstâncias da morte do jovem. / AFP