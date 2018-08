Antirracistas superam número de supremacistas brancos em protestos nos EUA

Os protestos que marcaram neste domingo, 12, um ano da concentração de supremacistas brancos em Charlottesville, Virginia, foi curto e escasso. A rede de extrema direita Unite the Right, que organizou a nova concentração em Washington, perto da Casa Branca, obteve autorização para reunir 400 pessoas na praça Lafayette, mas de 20 a 30 partidários compareceram ao local. Eles marchavam em defesa dos 'direitos civis do brancos'.

O grupo, que deveria se reunir a partir de 17h30 locais e durante apenas duas horas, foi colocado em um pequeno perímetro, definido por cercas pretas, pela polícia com o objetivo de evitar confrontos com milhares de manifestantes antirracismo. Em uma mensagem em seu site, a Unite the Right disse a seus partidários que "certamente haverá provocadores que tentarão conseguir uma reação de sua parte". "Não respondam com ira", aconselharam os organizadores.

A reunião dos supremacistas contou com um breve discurso de Jason Kessler, organizador da manifestação deste ano e do ano passado. Suas palavras foram abafadas pelos gritos e cantos dos que estavam ao seu redor. Por trás das cercas, as pessoas que se colocavam contra o protesto branco vaiavam os neonazistas e gritavam enquanto erguiam faixas com os dizeres "Sem ódio, sem medo".

Alguns "dizem que a melhor estratégia é ignorar os supremacistas brancos, que não devemos lhes dar muita atenção. Mas nós realmente acreditamos que seria um erro enorme deixar que os fascistas pisem forte no solo da capital do país, sem oposição", disse à AFP Kei Pritsker, de 22 anos, integrante da Answer Coalition, um grupo antirracismo.

Um importante esquema de segurança foi implementado no local, com várias ruas fechadas para veículos, especialmente para impedir qualquer contato entre os neonazistas e manifestantes contrários - o que foi cumprido com sucesso na maioria das vezes.

A polícia conduziu os supremacistas para dentro de vans brancas e os afastou da multidão de manifestantes no centro de Washington. O pequeno grupo da Unite the Right estava sendo transportado para a estação de metrô Rosslyn, disse uma autoridade da cidade de Fairfax. De lá, tomarão um trem para Viena, onde serão recebidos pela polícia do condado que os acompanhará até seus carros, se necessário.

Antes de embarcar no trem, Kessler falou com vários repórteres. Ele disse que ele e seu grupo estavam lá para promover a liberdade de expressão e protestar contra "abusos dos direitos civis dos brancos". Quando perguntado se ele tinha algo a dizer para a mãe de Heather Heyer, morta no confronto do ano passado em Charlottesville, Kessler ofereceu suas "condolências", mas disse que a polícia em Charlottesville deveria ter bloqueado a rua onde ela foi morta.

O trem que transportava Kessler (e com vários policiais em pé em cada carro) fez paradas ao longo do caminho de Viena em direção a Foggy Bottom. Na estação Clarendon, os policiais na plataforma avisaram aos passageiros que o trem que estava chegando levava os participantes do Unite the Right, e orientou as pessoas a embarcarem na frente do trem, longe do carro de Kessler na parte de trás.

Promotor da manifestação do ano passado, Jason Kessler havia pedido autorização para marchar de novo em Charlottesville, mas as autoridades da cidade a negaram. A pequena cidade de Virginia, situada a menos de 200 km ao sul de Washington, não queria reviver os eventos de 12 de agosto de 2017.

Relembre o caso

Em agosto do ano passado, a Unite the Right obteve autorização para conduzir uma marcha em Charlottesville, na Virginia, em protesto contra um projeto municipal que previa a retirada da estátua do general confederado Robert E. Lee. A manifestação começou no dia 11 e envolveu simpatizantes neonazistas e supremacistas brancos.

No dia seguinte, o ato continuou pela cidade e encontrou manifestantes contrários à marcha, favoráveis à política de retirada da estátua e membros do movimento Black Lives Matter. Após o fim da marcha, houve confrontos entre os supremacistas brancos e os contra-manifestantes. Um simpatizante neonazista avançou com seu carro na direção dos manifestantes contrários ao racismo, matando Heather Heyer, de 32 anos, e deixando 19 feridos.

Um dia depois do ataque, o presidente Donald Trump afirmou que havia "culpa de ambos os lados" pela violência em Charlottesville e que, apesar do atentado, "havia muita gente boa nos dois grupos". A declaração gerou fortes críticas ao governo, acusado de estabelecer uma equivalência moral entre neonazistas e manifestantes contrários ao racismo.

A Casa Branca também foi criticada por não condenar imediatamente os supremacistas brancos pelo atentado, algo que fez somente após a repercussão negativa da declaração de Trump. /EFE, AFP e The Washington Post