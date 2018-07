Manifestantes atacam estúdio da Al-Jazeera Um estúdio utilizado pela emissora de TV Al-Jazeera no Cairo foi incendiado ontem, num ataque que um funcionário do canal disse ter sido cometido por pessoas que gritavam frases de ordem contra a rede do Catar. O estúdio tem vista para a Praça Tahrir e fica localizado perto do local onde ocorreram violentos confrontos entre jovens manifestantes e as forças de segurança nesta semana.