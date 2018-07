Manifestantes atacam opositores no Marrocos Pessoas que participavam de um protesto no Marrocos em prol de mais reformas democráticas na Constituição do Marrocos foram atacadas por simpatizantes ao governo do rei Mohammed VI. "Foi igual ao Egito", disse Zineb Belmkaddem, uma dos participantes do protesto, referindo-se ao episódio em que homens contratados pelo governo egípcio atacaram manifestantes que pediam a renúncia de Hosni Mubarak. "Eles jogaram ovos e pedras nela e tentaram arrancar suas calças", acrescentou, descrevendo o ataque a uma de suas colegas.