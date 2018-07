Manifestantes bloqueiam anel viário em Madri

O Ministério de Saúde da Espanha anunciou que os cortes afetarão cerca de 150 mil pessoas. O governo espanhol informou que espera economizar 1,5 bilhão de euros (US$ 1,9 bilhão) por ano com a medida. A decisão tomada revoga o que vinha sendo um dos pilares do Estado de Bem-estar Social - cuidado médico gratuito para qualquer um que precise.

O país está em uma recessão econômica de duplo mergulho, com uma taxa de desemprego que beira os 25% da população depois de um colapso imobiliário, em 2008. As informações são da Associated Press.